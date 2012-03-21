Требуется дополнение статей фотографиями

Требуется человек на длительную работу по поддержке интернет-магазина www.raiskysad.ru Суть работы: - наполнение магазина уникальными сео-статьями скомпонованными из разных источников; - внутренняя перелинковка статей с товарами на сайте; - составление базы региональных досок объявлений по России. Публикация объявлений с ...
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Требуется поиск и дополнение статей фотографиями. Оплата 10 рублей за поиск и вставку фотографии. Необходимо минимум делать 30 фотографий в день
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