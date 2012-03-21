Графический контент

Для подготовки контента нового сайта требуется выполнить следующую работу:

1. Имеется перечень товаров - около 5000 позиций в экселе. (сантехника, мебель и т.п.)

2. Необходимо произвести поиск максимально качественных изображений соответсвующих товаров.

3. Произвести не сложные действия с изображением каждого товара: обрезка, масштабирование, сохранение в определенном формате с определнным названием.

4. Ежедневно отправлять изображения на указанный адрес.

Оплата по договоренности - сдельно за каждое изображение.

Так как сроки достаточно ограничены, необходимо чтобы исполнитель был в состоянии выделить для работы не менее 5 часов в день.

Требование к исполнителю: знание графических пакетов, внимательность, ответственность.

В ответах прошу указывать свое предложение по оплате за одно изображение.