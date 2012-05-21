Добавление пользователей в группу ВКонтакте

Добрый день! Необходимо наполнить товарами интернет магазин (адрес см. в моем профиле). От вас стоимость заполнения 1 карточки. Что необходимо сделать? 1. Я кидаю ссылку 2. Вы находите, переводите при помощи Гугл 3. Копируете фото (максимум 7 шт) 4. ...
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