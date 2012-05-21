Добавление пользователей в группу ВКонтакте

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок203 просмотра
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Необходимо добавить пользователей в группу в контакте. От Вас - цена и сроки за 1000 вступивших НЕ ФЕЙКОВЫХ пользователей.

12 лет назад
nikson_88
Никита 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
petryshakm
Максим 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
10 дней
Порядочный, ответственный исполнитель. Задачу понял - дело сделал. Без лишних вопросов. Спасибо! Будем еще работать!
Ответственный заказчик, с такими людьми приятно иметь дело, рекомендую к сотрудничеству!
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