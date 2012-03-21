Поддержка интернет-магазина+

$150
Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки328 просмотров
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Требуется человек на длительную работу по поддержке интернет-магазина www.raiskysad.ru

Суть работы:

- наполнение магазина уникальными сео-статьями скомпонованными из разных источников;

- внутренняя перелинковка статей с товарами на сайте;

- составление базы региональных досок объявлений по России. Публикация объявлений с товарами на этих досках.

- размещение товаров в каталогах типа tiu.ru, avito.ru и т.д.

- еженедельные отчеты о проделанной работе

Требования:

- знание HTML-форматирования текста

- умение писать продающие текста

- вдумчивая работа, погружение в проект

Указанна ежемесячная оплата работы.

12 лет назад
KapitanAmerika
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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