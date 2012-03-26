Наполнение сайта через систему управления. Знаний верстки не требуется. Желающим просьба в личку свой телефон для обсуждения деталей
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Наполнение сайтов, в основном интернет-магазинов. Копипаст.
Joomla. Самописные cms.
Указывайте стоимость занесения 1 позиции.
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