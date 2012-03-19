Требуется наполнить сайт

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок279 просмотров
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Нужно взять этих производителей (ссылки ниже) и перенести на сайт http://santexnick.ru/ ( наполнять по аналоги как на сайте)

http://bauservice.ru/producers/poland/tubadzin/

http://bauservice.ru/producers/poland/polcolorit/

http://bauservice.ru/producers/poland/paradyz/

http://bauservice.ru/producers/poland/opoczno/

Цены и сроки ! Оплачу по факту выполненной работы

Фото с сайта брать, подгонят под размер ничего не нужно

12 лет назад
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
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