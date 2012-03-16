Создание новых тем на автофоруме

$50
Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки137 просмотров
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Требуется создание новых тем на автофоруме (около 5 в день) в среднем 300 знаков без пробелов - любителей копипаста просьба не беспокоить, рерайт возможен, в идеале писать сообщения основанные на личном опыте

Перед началом сотрудничества нужно будет написать парочку тестовых тем.

Заявки без указания цены и в личку рассматриваться не будут.

12 лет назад
podkidsh
Сергей 
44 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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