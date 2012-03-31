Требуется добавить в базу 200 компаний

Есть сайт-каталог http://www.vseuslugi.com

Нужно найти в сети любые 200 компаний Москвы и завести для них страницы на сайте www.vseuslugi.com

Для каждой компании требуется отдельная регистрация. При регистрации в качестве логина ОБЯЗАТЕЛЬНО вводить нужно email добавляемой компании. Система сразу логинит и дает возможность добавить карточку компании, подтверждения email не требуется.

Требования по заполнению карточки компании - во вложении.

Жду ваши цены на добавление одной позиции.