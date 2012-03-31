Требуется добавить в базу 200 компаний

Наполнение сайтовЗавершен19 заявок293 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт-каталог http://www.vseuslugi.com

Нужно найти в сети любые 200 компаний Москвы и завести для них страницы на сайте www.vseuslugi.com

Для каждой компании требуется отдельная регистрация. При регистрации в качестве логина ОБЯЗАТЕЛЬНО вводить нужно email добавляемой компании. Система сразу логинит и дает возможность добавить карточку компании, подтверждения email не требуется.

Требования по заполнению карточки компании - во вложении.

Жду ваши цены на добавление одной позиции.

12 лет назад
AltSolution
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
anew
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$32
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, быстрая оплата.