Комментарии на женских форумах раскидать.

Нужно занеси на сайт текст из доковских файлов. На сайте никаких полей заполнять не нужно, просто скопировать и вставить текст в два окна. Хотелось бы услышать предложения по цене.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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