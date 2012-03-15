Размещение отзывов

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Нужно запостить отзывов о компании (нейтральных) на одном из говносервисов о работе. Пост - 200 - 500 символов, 2 поста ежедневно в течение недели.

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12 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад