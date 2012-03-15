Размещение отзывов

Нужно подобрать 15 главных картинок (сочных, ярких, красочных, на белом фоне) для основных категорий для интернет магазина. Вот наименования категорий: Аксессуары для iphone и ipad Аксессуары для дома Аксессуары для мобильных телефонов Аудио и видео электроника ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно запостить отзывов о компании (нейтральных) на одном из говносервисов о работе. Пост - 200 - 500 символов, 2 поста ежедневно в течение недели.
С разными IP.
Просьба указывать стоимость за 1 пост.
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