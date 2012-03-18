Подбор информации к вопросам по финансовому праву

Имеется 90 вопросов по теории государства и права (в файле). Необходимо дать на них ответы. Объем - 0,5-1 страничка на вопрос. Срок исполнения до 3 суток, не больше! Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется 90 вопросов по финансовому раву (в файле).
Необходимо дать на них ответы.
Объем — 0,5–1 страничка на вопрос.
Срок исполнения до 3 суток, не больше!
Жду Ваших предложений.
- Похожие заказы
- $35Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно написать статью о компании которая занимается изготовлением детской мебели - для сайта , так сказать ознакомительная для клиентов. Добавляя заявку указывайте сроки и стоимостьНаполнение сайтов2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Порядка 30 страниц текста + картинки потребуется наведение красоты + построение структры (ссылки с одной страницы на другую) сделать нужно сегодняНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно забить 200 позиций детских товаров. Нужно знание движка Вебасист. Пример позиции - http://www.detopt.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=7644&ELEMENT_ID=554430 , в таком же виде перенести в интернет магазин. Срок — два дня. Цена — ваша. Начать нужно сегодня, после утверждения.Закрыт12 лет назад
необходимо подобрать 6 фото, для главной страници сайта микрофинансовой организации, по темам: деньги до зарплаты (девушка + деньги) Деньги до пенсии (пенсионер + деньги) деньги для бизнеса (бизнесмен + деньги) деньги под залог ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть 150 текстов объемом 1-4К знаков с 1-4 изображениями и 50 текстов объемом 1-4К знаков с 1-4 изображениями и 1-3 таблицами в формате word. Нужно разместить их на сайте, система управления ModX CMS. Сколько будет стоить и срок?Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек, который отлично знает нюансы работы с такими социальными сетями, как Вконтакте, FaceBook, Twitter, Google+. Требуется высокая грамотность и умение "правильно" общаться. Наш сайт связан с интернет-проектами, стартапами, инвестициями. Нужно разбираться в теме и интересоваться ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Требуется наполнить сайт через админку. Около 100 картинок в фотогалерею.Завершен12 лет назад
- $250
Вообщем virtuemart + joomla 1.5, необходимо наполнить товаром, указывайте цену, сроки, и методы выполнения, а также возможность рерайта к описаниям.Закрыт12 лет назад
есть сайт keyjob.ru на нем очень много текста, нужно обработать этот текст - что-то убрать, чем-то дополнить, что-то выделить! Т.Е. сделать более приятным и продающим! Также необходимо продумать структуру сайта, чтобы человек не запутался и получил максимум позитива ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад