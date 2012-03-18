Подбор информации к вопросам по финансовому праву

$35
Наполнение сайтовЗавершен4 заявки145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется 90 вопросов по финансовому раву (в файле).

Необходимо дать на них ответы.

Объем — 0,5–1 страничка на вопрос.

Срок исполнения до 3 суток, не больше!

Жду Ваших предложений.

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
IvariKo
Ирина 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$35
3 дня
Работа была выполнена качественно, в кратчайшие сроки! Спасибо! Мои рекомендации!
Спасибо за приятное сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Подбор информации к вопросам по теории государства

    $35

    Имеется 90 вопросов по теории государства и права (в файле). Необходимо дать на них ответы. Объем - 0,5-1 страничка на вопрос. Срок исполнения до 3 суток, не больше! Жду Ваших предложений.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статья - описание компании

    Нужно написать статью о компании которая занимается изготовлением детской мебели - для сайта , так сказать ознакомительная для клиентов. Добавляя заявку указывайте сроки и стоимость

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение магазина

    Здравствуйте. Нужно забить 200 позиций детских товаров. Нужно знание движка Вебасист. Пример позиции - http://www.detopt.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=7644&amp;ELEMENT_ID=554430 , в таком же виде перенести в интернет магазин. Срок — два дня. Цена — ваша. Начать нужно сегодня, после утверждения.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подобрать 6 фото

    необходимо подобрать 6 фото, для главной страници сайта микрофинансовой организации, по темам: деньги до зарплаты (девушка + деньги) Деньги до пенсии (пенсионер + деньги) деньги для бизнеса (бизнесмен + деньги) деньги под залог ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разместить тексты на сайте

    Есть 150 текстов объемом 1-4К знаков с 1-4 изображениями и 50 текстов объемом 1-4К знаков с 1-4 изображениями и 1-3 таблицами в формате word. Нужно разместить их на сайте, система управления ModX CMS. Сколько будет стоить и срок?

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вести страницы проекта в соц. сетях

    Нужен человек, который отлично знает нюансы работы с такими социальными сетями, как Вконтакте, FaceBook, Twitter, Google+. Требуется высокая грамотность и умение "правильно" общаться. Наш сайт связан с интернет-проектами, стартапами, инвестициями. Нужно разбираться в теме и интересоваться ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение магазина

    $250

    Вообщем virtuemart + joomla 1.5, необходимо наполнить товаром, указывайте цену, сроки, и методы выполнения, а также возможность рерайта к описаниям.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Правка текстов на сайте, редактирование структуры

    есть сайт keyjob.ru на нем очень много текста, нужно обработать этот текст - что-то убрать, чем-то дополнить, что-то выделить! Т.Е. сделать более приятным и продающим! Также необходимо продумать структуру сайта, чтобы человек не запутался и получил максимум позитива ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад