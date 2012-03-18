Статья - описание компании

Наполнение сайтовЗавершен24 заявки492 просмотра
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Нужно написать статью о компании которая занимается изготовлением детской мебели - для сайта , так сказать ознакомительная для клиентов.

Добавляя заявку указывайте сроки и стоимость

12 лет назад
ejenn
Жанна 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
Qrist2008
Денис 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$6
2 дня
Всё было выполнено четко по ТЗ и в указанные сроки. Отличные текст который интересно читать!!! Спасибо за работу !!!
Задание было сформулировано предельно точно. Оплата своевременная. С такими заказчиками всегда приятно иметь дело!
konstruktorklin
Павел Новиков 
60 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$8
1 день
Николай большое спасибо!! Работу получила на много раньше указанного сроки и это совершенно не отразилось на качестве работы! Все было сделано в лучшем виде ! Еще раз спасибо , буду обращаться!
Требования к статье были четкие, работать было вполне комфортно, сама как заказчик весьма доброжелательна. Оплатила работу без каких либо проблем. Рекомендую всем.
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