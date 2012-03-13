Вести страницы проекта в соц. сетях

Нужен человек, который отлично знает нюансы работы с такими социальными сетями, как Вконтакте, FaceBook, Twitter, Google+. Требуется высокая грамотность и умение "правильно" общаться.

Наш сайт связан с интернет-проектами, стартапами, инвестициями. Нужно разбираться в теме и интересоваться ею.

Работа заключается в том, чтобы добавлять информацию о наших новых материалах в соц.сети, общаться с пользователями, находить и публиковать интересную тематическую информацию и так далее.

Это дополнительная работа для тех, кто всегда онлайн. Пишите примерные цены за месяц, ваш опыт в этой сфере, ссылки на ваш аккаунт в соц.сетях.