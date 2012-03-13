Наполнение магазина

есть сайт keyjob.ru на нем очень много текста, нужно обработать этот текст - что-то убрать, чем-то дополнить, что-то выделить! Т.Е. сделать более приятным и продающим! Также необходимо продумать структуру сайта, чтобы человек не запутался и получил максимум позитива ...