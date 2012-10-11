oxotnikkz

Раниль Юсупов oxotnikkz

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
web-разработчик

Опыт работы: 5 лет.

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Личные качества:

Ответственный, коммуникабельный, исполнительный, порядочный, присутствуют организаторские способности, умение работать в команде

Свободный ежедневный график, постоянный доступ в Интернет, возможность работы в сети по 8-12 часов в сутки.