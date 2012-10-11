Здравствуйте. В общем такая ситуация нужно сочинить стих для девушки на конкурс мисс осень. Стих визитку. Оплата по договоренности.
Стихи, Песни и Проза21 заявка
Закрыт
13 лет назад
Опыт работы: 5 лет.
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Личные качества:
Ответственный, коммуникабельный, исполнительный, порядочный, присутствуют организаторские способности, умение работать в команде
Свободный ежедневный график, постоянный доступ в Интернет, возможность работы в сети по 8-12 часов в сутки.
Здравствуйте. В общем такая ситуация нужно сочинить стих для девушки на конкурс мисс осень. Стих визитку. Оплата по договоренности.