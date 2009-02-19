OrtusStella

Сергей OrtusStella

 
42 годаБеларусь/Брест
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Мы молодая группа вэб разработчиков, полная энергии и желания работать. Работаем без предоплаты по невысоким ценам.

Отзывы заказчиков
AlexMat
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Решить некоторые проблемы по верстке на сайте
Проблемы были решены быстро, качественно и без лишних церемоний. Спасибо.
Оплата была переведена сразу. Впечатления от работы только положительные.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
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