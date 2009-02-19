Решить некоторые проблемы по верстке на сайте

Необходимо выполнить небольшие работы в области html. А именно: убрать недоработки на сайте, поставить облако тегов, поставить плеер и так далее.. Небольшие работы. Каждый раз появляются новые идеи и нужен человек, который сумел бы помочь! Бюджет- ...