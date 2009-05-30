Выполнить небольшие работы в области html

$25
HTML-версткаЗавершен7 заявок289 просмотров
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Необходимо выполнить небольшие работы в области html. А именно: убрать недоработки на сайте, поставить облако тегов, поставить плеер и так далее.. Небольшие работы. Каждый раз появляются новые идеи и нужен человек, который сумел бы помочь!

Бюджет- недорого!.

Сайт. www.ofilmi.ru

HTML
15 лет назад
graf_21
40 летДания
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
LKdesign
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$25
3 дня
Работу выполнили в срок. Работают бригадой и это, поверьте очень хорошо. Понравилось то, что работу выполнили в срок, качество на первом плане. Помимо работы давали очень ценные на мой взгляд советы. Сейчас дизайн работает без всяких ошибок. Рекомендую. Отличные программисты нашего времени!
С такими клиентами всегда приятно работать не смотря ни на какие сложности. Присутствует понимание, заинтересованность, знание того что нужно, четкая постановка задач. Спасибо.
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