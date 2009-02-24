Верстка.Привести шаблон в валидный вид.

HTML-версткаЗавершен14 заявок287 просмотров
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Сайт http://graficaru.ru, нужно сделать его валидным.

15 лет назад
Cheri
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Stilgar
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Гилевский Евгений, приводил в порядок валидность сайта. Правил верстку шаблона и компонентов на джумле. Исправил 68 ошибок. Сайт стал полностью валиден. Осталась полностью довольна. Все сделано качественно и быстро. Так же, хочу отметить что он обязательный и вежливый человек, приятен в общение.
Очень понравилось работать! Госпожа Анна понимает, что ей нужно, чётко это объясняет, может ответить на технические вопросы, даже облегчила мне работу, сама предложив отказатся от одного компонента, который вызывал наибольшее количество ошибок.
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