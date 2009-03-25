Написать таблицу

HTML-версткаЗавершен29 заявок500 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Это образец http://www.belwood.ru/catalog/1/1.html

нужно сделать что то на подобии этого

за всеми подробностями в лс или isq 275345984

15 лет назад
andrey_s
Андрей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gestep
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Очень качественно выполнил работу. Максимально удовлетворив все потребности.
все хорошо.
  • Похожие заказы

  • Сверстать (переверстать) страничку.

    1. Нужно сверстать страничку в HTML так, чтобы она раскрывалась на всех мониторах одинаково вне зависимости от разрешения, диагонали и броузера !!! 2. Страничка должна раскрываться полностью на всю площадь монитора вне зависимости от его диагонали, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать макет для mcim.ru

    $50

    Есть макет, http://www.weblancer.net/users/Lama/portfolio/499596.html Надо сверстать. Смотреться нормально должно в IE6,7, firefox 3, opera 9 Если можете макет нормально насадить на wordpress - честь, хвала, и пропорциональное увеличение бюджета. PSD высылаю конкретно исполнителю.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется верстка сайта

    Требования: Кроссбраузерная, резиновая, CSS стили отдельно. Объем работы 1 главная + штук 10 внутренних, отличающихся контентом (мало отличающимся:)) От вас сроки и цена.....рассматривать буду только адекватных людей, так как это будет не единственный заказ на верстку от меня. Убедительная ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заверстать по картинке

    $10

    Нужно по картинке сделать аналогичный по дизайну табличный резиновый стиль. Т.е на выходе должна получится табличка с таким же дизайном(резиновый) только html+css.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка из формата PSD в HTML (+CSS)

    Необходимо сверстать 11 PSD шаблонов в HTML код, с использованием CSS (или без оного, если есть возможность). Скриншот главной страницы привожу в аттаче. Главные требования: 1. Уложится в срок - до пятницы текущей недели (возможно срок будет продлен, ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать простую шапку сайта.

    $15

    В приложении psd файл с макетом сайта (?). Необходимо сверстать шапку. Резина 100% ширина. Под все браузеры (не нравится мне слово кроссбраузерно). Я там даже уже нарезанный фон приложил и лого. Цена не большая, но и работы ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать простую шапку сайта.

    $50

    В приложении psd файл с макетом сайта (?). Необходимо сверстать шапку. Резина 100% ширина. Под все браузеры (не нравится мне слово кроссбраузерно). Я там даже уже нарезанный фон приложил и лого. Цена не большая, но и работы ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка статей из Word/PDF в Joomla 1.5

    $50

    Статьи имеют таблицы, графики и рисунки. Некоторые графики и рисунки нужно будет "вытаскивать" из PDF и немного обрабатывать (делать 2 рисунка - маленький, типа иконки, и большой). Тексты на русском и украинском языках. Тематика - экономика, ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад