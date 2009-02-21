Верстка статей из Word/PDF в Joomla 1.5

Статьи имеют таблицы, графики и рисунки. Некоторые графики и рисунки нужно будет "вытаскивать" из PDF и немного обрабатывать (делать 2 рисунка - маленький, типа иконки, и большой).

Тексты на русском и украинском языках. Тематика - экономика, производство, технология.

Тексты переведенные с других языков могут потребовать корректировки (т.е. нужно не просто копи-пейст, а прочитывать).

Котировки давать за 1 страницу.

Работа НЕ одноразовая.

Стана проживания - Украина (обязательно), желательно г.Киев - тогда можно будет наличными, другой город - без нал.

Оплата по ФАКТУ выполнения работы (извините, но иначе не выходит гарантировать исполнение)