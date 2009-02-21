Верстка статей из Word/PDF в Joomla 1.5

$50
HTML-версткаЗавершен5 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Статьи имеют таблицы, графики и рисунки. Некоторые графики и рисунки нужно будет "вытаскивать" из PDF и немного обрабатывать (делать 2 рисунка - маленький, типа иконки, и большой).

Тексты на русском и украинском языках. Тематика - экономика, производство, технология.

Тексты переведенные с других языков могут потребовать корректировки (т.е. нужно не просто копи-пейст, а прочитывать).

Котировки давать за 1 страницу.

Работа НЕ одноразовая.

Стана проживания - Украина (обязательно), желательно г.Киев - тогда можно будет наличными, другой город - без нал.

Оплата по ФАКТУ выполнения работы (извините, но иначе не выходит гарантировать исполнение)

Joomla
15 лет назад
grayz
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DeepDepper
Игорь 
52 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Отлично сработано! Очень нравится что человек прислушивается к пожеланиям заказчика. Я доволен сотрудничеством.
Порядочный и адекватный заказчик. Сам знает чего хочет и доходчиво может это объяснить исполнителю. И очень важно - выполненная работа оплачивается без задержек и в полном обьеме.
  • Похожие заказы

  • Drupal верстка и настройка

    Требуется сверстать шаблон, натянуть на Drupal, настроить разделы и модули! Оставляйте портфолио. ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПИЩИТЕ В ПРИВАТ И АСЬКУ! БУДЕТ ПРОСТО ИГНОР.

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна HTML-верстка

    $20

    Нужна качественная верстка макета http://www.weblancer.net/users/GrDD/portfolio/499950.html#item Статика по ширине. Резина по высоте. Кросс Чисты и понятный код В макете будут скрипты на ajax вам их устанавливать не нужно Ваша задача просто верстка HTML .

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать HTML верстку для одностраничного сайта

    Что есть: сайт Alekseypanko.ru. Маленький, одностраничный. В виде картинки sitemap. Задача: Перевести все это дело в нормальный, удобоваримый HTML. С сохранением расположения всех элементов на своих местах. То есть, каким видите сайт сейчас, таким на вид ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Подправить вёрстку для IE6.

    $10

    Есть две свёрстанные странички. В Opera, Firefox, IE7 отображаются нормально. Нужно подправить вёрстку для IE6. Сегодня. http://demo.d-g-s.ru/freshmark_main_01send.html http://demo.d-g-s.ru/freshmark_page_01send.html Оставлять сообщения здесь, или в личку, в ICQ не писать.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка трех страничек

    $50

    Сверстать 3 странички, не резина, http://arte-code.com/temp/web.clean-house.by.rar - это исходник. Бюджет 50$, выплата WMZ, возможно наличными, если исполнитель из беларуси. Писать желательно в ICQ - 379140692, но буду смотреть и оставленные предложения. Сроки - 3 дня.

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка + натяжка на Drupal

    Доброго времени суток. Есть 4 макета, которые приложены к проекту. Необходимо качественно сверстать эти макеты и сделать интегрировать их в Drupal. Пожелания: - минимальное количество элементов (DOM - элементов, рисунков) - корректное отображение во всех браузерах - максимальная ...

    Drupal
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка дизайна проекта.

    Требуется сверстать 56 страниц одного дизайна. Многие части повторяются на нескольких страницах. Кроссбраузерность. ie 6 выше, ff, safari, opera. Верстка должна проходить валидацию на w3c Пишите цену и сроки.

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Натянуть дизайн.

    Есть готовый дизайн, необходимо натянуть на самописный двиг. Подробности в icq 2Зо=584=о9З

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад