DeepDepper

Игорь DeepDepper

 
52 годаУкраина/Севастополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Контент-менеджер — редактор сайтов, в обязанности входит полноценное наполнение сайтов текстовой, графической и другими видами информации, продвижение веб-ресурсов в поисковых системах.

Для совместной работы требуются ответственные фрилансеры:

- умеющие излагать собственные мысли (уникальность текстов 95-100%)

- имеющие навыки работы с "ключевыми словами" различной плотности (они значительно усложняют написание хороших текстов)

- понимающие важность выполнения заказов в согласованные сроки

Оплата через электронные денежные системы (WebMoney), стоимость 1-2 доллара за 1 тыс. знаков без пробелов.

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Отзывы заказчиков
Ewsen
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Надо накопипастить статьи
Игорь сделал работу качественно и в установленные сроки. Учел все мои требования. Приятно было работать. Спасибо.
Приятный человек, требовательный и справедливый заказчик. Приятно, что количество честных работодателей все растет. Рекомендую всем для дальнейшего сотрудничества.
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grayz
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Верстка статей из Word/PDF в Joomla 1.5
Отлично сработано! Очень нравится что человек прислушивается к пожеланиям заказчика. Я доволен сотрудничеством.
Порядочный и адекватный заказчик. Сам знает чего хочет и доходчиво может это объяснить исполнителю. И очень важно - выполненная работа оплачивается без задержек и в полном обьеме.
Ответный отзыв
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Наполнить контентом сайт
Человек быстро наполнил сайт - РАБОТА была сделана качесвенно и быстро ... СОВЕТУЮ
Человек слова. Все толково объясняет, если надо - поможет разобраться. Гибкий в условиях оплаты работы, и главное - своевременно ее оплачивает. Рекомендую.
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Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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