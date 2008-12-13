Контент-менеджер — редактор сайтов, в обязанности входит полноценное наполнение сайтов текстовой, графической и другими видами информации, продвижение веб-ресурсов в поисковых системах.
Для совместной работы требуются ответственные фрилансеры:
- умеющие излагать собственные мысли (уникальность текстов 95-100%)
- имеющие навыки работы с "ключевыми словами" различной плотности (они значительно усложняют написание хороших текстов)
- понимающие важность выполнения заказов в согласованные сроки
Оплата через электронные денежные системы (WebMoney), стоимость 1-2 доллара за 1 тыс. знаков без пробелов.
Портфолио
- Компания OOO ТД Нева Хим - грунтовка, лаки, краск226 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Игорь сделал работу качественно и в установленные сроки. Учел все мои требования. Приятно было работать. Спасибо.
Ответный отзыв
Приятный человек, требовательный и справедливый заказчик. Приятно, что количество честных работодателей все растет. Рекомендую всем для дальнейшего сотрудничества.
$1
10 баллов
15 лет назад
Отлично сработано! Очень нравится что человек прислушивается к пожеланиям заказчика. Я доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Порядочный и адекватный заказчик. Сам знает чего хочет и доходчиво может это объяснить исполнителю. И очень важно - выполненная работа оплачивается без задержек и в полном обьеме.
$4
10 баллов
15 лет назад
Человек быстро наполнил сайт - РАБОТА была сделана качесвенно и быстро ... СОВЕТУЮ
Ответный отзыв
Человек слова. Все толково объясняет, если надо - поможет разобраться. Гибкий в условиях оплаты работы, и главное - своевременно ее оплачивает. Рекомендую.
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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