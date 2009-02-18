Сделать HTML верстку для одностраничного сайта

HTML-версткаЗавершен12 заявок354 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что есть: сайт Alekseypanko.ru. Маленький, одностраничный. В виде картинки sitemap.

Задача: Перевести все это дело в нормальный, удобоваримый HTML. С сохранением расположения всех элементов на своих местах. То есть, каким видите сайт сейчас, таким на вид он должен и остаться. Но в основе его должен лежать не sitemap (картинка), а HTML.

Бюджет небольшой - 120 руб, все что есть на кошельке :) Но и дел всего на 30 минут. Все исходники графические данные есть. PSD-шки вышлю.

У кого есть желание срубить 4 бакса за пол часа? )) Отправлять предложения можно в личку, а можно и под заданием оставлять.

HTML
15 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lavrik
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$4
1 день
Задачу понял сразу. Ничего объяснять и разъяснять не пришлось. Сделал работу быстро, качественно и в срок. Рекомендую всем. Работать с человеком понравилось.
  • Похожие заказы

  • Подправить вёрстку для IE6.

    $10

    Есть две свёрстанные странички. В Opera, Firefox, IE7 отображаются нормально. Нужно подправить вёрстку для IE6. Сегодня. http://demo.d-g-s.ru/freshmark_main_01send.html http://demo.d-g-s.ru/freshmark_page_01send.html Оставлять сообщения здесь, или в личку, в ICQ не писать.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка трех страничек

    $50

    Сверстать 3 странички, не резина, http://arte-code.com/temp/web.clean-house.by.rar - это исходник. Бюджет 50$, выплата WMZ, возможно наличными, если исполнитель из беларуси. Писать желательно в ICQ - 379140692, но буду смотреть и оставленные предложения. Сроки - 3 дня.

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка + натяжка на Drupal

    Доброго времени суток. Есть 4 макета, которые приложены к проекту. Необходимо качественно сверстать эти макеты и сделать интегрировать их в Drupal. Пожелания: - минимальное количество элементов (DOM - элементов, рисунков) - корректное отображение во всех браузерах - максимальная ...

    Drupal
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка дизайна проекта.

    Требуется сверстать 56 страниц одного дизайна. Многие части повторяются на нескольких страницах. Кроссбраузерность. ie 6 выше, ff, safari, opera. Верстка должна проходить валидацию на w3c Пишите цену и сроки.

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Натянуть дизайн.

    Есть готовый дизайн, необходимо натянуть на самописный двиг. Подробности в icq 2Зо=584=о9З

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка, шаблон Joomla 1.10.15

    $50

    Есть дизайн, есть готовый шаблон Joomla 1.10.15 - нужно сверстать дизайн. Оставляйте заявки здесь. Настоятельно прошу в аську не писать! Спасибо! (Большую роль в выборе исполнителя играет цена)

    Joomla
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    15 лет назад