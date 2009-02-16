Верстка под битрикс

Есть две свёрстанные странички. В Opera, Firefox, IE7 отображаются нормально. Нужно подправить вёрстку для IE6. Сегодня. http://demo.d-g-s.ru/freshmark_main_01send.html http://demo.d-g-s.ru/freshmark_page_01send.html Оставлять сообщения здесь, или в личку, в ICQ не писать.