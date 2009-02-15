Необходимо сверстать шаблон psd

Надо сделать верстку исходного дизайна, в окончательной версии создав тему для WP. Тема должна работать с виджетами. Вариант дизайна будет выслан победителю. Оплата по факту по вебмани. Требуется именно спец по созданию тем. Исходник дизайна готов и ...