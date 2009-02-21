Шаблон для WP

Надо сделать верстку исходного дизайна, в окончательной версии создав тему для WP.

Тема должна работать с виджетами. Вариант дизайна будет выслан победителю. Оплата по факту по вебмани.

Требуется именно спец по созданию тем. Исходник дизайна готов и ждет своего специалиста.

Указывайте темы, что вы сделали. А затем сроки и цену.