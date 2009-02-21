Шаблон для WP

$50
HTML-версткаЗавершен3 заявки196 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо сделать верстку исходного дизайна, в окончательной версии создав тему для WP.

Тема должна работать с виджетами. Вариант дизайна будет выслан победителю. Оплата по факту по вебмани.

Требуется именно спец по созданию тем. Исходник дизайна готов и ждет своего специалиста.

Указывайте темы, что вы сделали. А затем сроки и цену.

15 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
r272488287
Алексей 
34 годаМолдова
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$30
1 день
Алексей выполнил работу, я им доволен. Все замечания в процессе работы были оперативно выполнены.
Я доволен сотрудничеством с Александром, была предоставлена информация по заданию кратко и понятно, на вопросы возникшие во время работы я оперативно получал ответ.