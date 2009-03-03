Сверстать страницу

Надо сделать верстку исходного дизайна, в окончательной версии создав тему для WP. Тема должна работать с виджетами. Вариант дизайна будет выслан победителю. Оплата по факту по вебмани. Требуется именно спец по созданию тем. Исходник дизайна готов и ...
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Нужно сверстать HTML страницу на дивах.
Точнее, изменить шаблон (сделать внутреннюю страницу: удалить лишние блоки, вставить нужные, сделать фиксированную ширину, и т.п. по мелочи)
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