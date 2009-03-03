Сверстать страницу

$1
HTML-версткаЗавершен25 заявок405 просмотров
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Нужно сверстать HTML страницу на дивах.

Точнее, изменить шаблон (сделать внутреннюю страницу: удалить лишние блоки, вставить нужные, сделать фиксированную ширину, и т.п. по мелочи)

WMZ + ОТЗЫВ

15 лет назад
damrabotu
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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walker09
Lay Mister 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Secore
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Вместо правки существующего макета была выполнена верстка "с нуля" с валидным, кроссбраузерным кодом. Работа выполнена на отлично.
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