Нужно сверстать текст главной страницы сайта!

Нужно сверстать HTML страницу на дивах. Точнее, изменить шаблон (сделать внутреннюю страницу: удалить лишние блоки, вставить нужные, сделать фиксированную ширину, и т.п. по мелочи) WMZ + ОТЗЫВ
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Обязательно по всем правилам для поисковиков, то есть, чтобы были учтены верно все HTML теги. Могу предоставить текст, где желтым цветом выделены ключевые слова (для удобства).
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