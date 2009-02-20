Нужно сверстать текст главной страницы сайта!

$5
HTML-версткаЗавершен8 заявок258 просмотров
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Обязательно по всем правилам для поисковиков, то есть, чтобы были учтены верно все HTML теги. Могу предоставить текст, где желтым цветом выделены ключевые слова (для удобства).

15 лет назад
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Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ErikSvoboda
Эдик 
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад
$10
1 день
В первую очередь могу сказать, что довольно терпеливый человек (у меня занудливый характер, но удалось найти общий язык):) Учитывает все пожелания заказчика, делает все качественно. Надежный и опытный фрилансер:) Можете обращаться.
Спасибо, все хорошо.
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