Верстка трех страничек

$50
HTML-версткаЗакрыт17 заявок289 просмотров
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Сверстать 3 странички, не резина, http://arte-code.com/temp/web.clean-house.by.rar - это исходник. Бюджет 50$, выплата WMZ, возможно наличными, если исполнитель из беларуси. Писать желательно в ICQ - 379140692, но буду смотреть и оставленные предложения. Сроки - 3 дня.

15 лет назад
sirkirya
Николай 
40 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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