Верстка + натяжка на Drupal

Доброго времени суток. Есть 4 макета, которые приложены к проекту. Необходимо качественно сверстать эти макеты и сделать интегрировать их в Drupal.

Пожелания:

- минимальное количество элементов (DOM - элементов, рисунков)

- корректное отображение во всех браузерах

- максимальная приближенность к шаблону

- качественная интеграция с системой управления Drupal

- красивый (хороший) код

В качестве исполнителя хотелось бы видеть профессионального верстальщика, желательно, разбирающегося в системе управления Drupal, в системе шаблонизации Drupal.

Жду Ваших предложений с ценами, сроками, и портфолио.

Заранее благодарю всех откликнувшихся.