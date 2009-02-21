Нужна HTML-верстка

Что есть: сайт Alekseypanko.ru. Маленький, одностраничный. В виде картинки sitemap. Задача: Перевести все это дело в нормальный, удобоваримый HTML. С сохранением расположения всех элементов на своих местах. То есть, каким видите сайт сейчас, таким на вид ...