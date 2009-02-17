Заверстать по картинке

$10
HTML-версткаЗавершен2 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно по картинке сделать аналогичный по дизайну табличный резиновый стиль. Т.е на выходе должна получится табличка с таким же дизайном(резиновый) только html+css.

15 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
Выбранный исполнитель
hitryi-pryanik
Вячеслав 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
Отличная верстка с корректной отдачей во всех основных браузерах. Быстро. Рекомендую.
Всё предельно чётко. Задание простое, но у меня были вопросы по всяким мелочам. Максим сразу же дал все ответы. Приятно работать.
  • Похожие заказы

  • Требуется верстка сайта

    Требования: Кроссбраузерная, резиновая, CSS стили отдельно. Объем работы 1 главная + штук 10 внутренних, отличающихся контентом (мало отличающимся:)) От вас сроки и цена.....рассматривать буду только адекватных людей, так как это будет не единственный заказ на верстку от меня. Убедительная ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка из формата PSD в HTML (+CSS)

    Необходимо сверстать 11 PSD шаблонов в HTML код, с использованием CSS (или без оного, если есть возможность). Скриншот главной страницы привожу в аттаче. Главные требования: 1. Уложится в срок - до пятницы текущей недели (возможно срок будет продлен, ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать простую шапку сайта.

    $15

    В приложении psd файл с макетом сайта (?). Необходимо сверстать шапку. Резина 100% ширина. Под все браузеры (не нравится мне слово кроссбраузерно). Я там даже уже нарезанный фон приложил и лого. Цена не большая, но и работы ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать простую шапку сайта.

    $50

    В приложении psd файл с макетом сайта (?). Необходимо сверстать шапку. Резина 100% ширина. Под все браузеры (не нравится мне слово кроссбраузерно). Я там даже уже нарезанный фон приложил и лого. Цена не большая, но и работы ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка статей из Word/PDF в Joomla 1.5

    $50

    Статьи имеют таблицы, графики и рисунки. Некоторые графики и рисунки нужно будет "вытаскивать" из PDF и немного обрабатывать (делать 2 рисунка - маленький, типа иконки, и большой). Тексты на русском и украинском языках. Тематика - экономика, ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Drupal верстка и настройка

    Требуется сверстать шаблон, натянуть на Drupal, настроить разделы и модули! Оставляйте портфолио. ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПИЩИТЕ В ПРИВАТ И АСЬКУ! БУДЕТ ПРОСТО ИГНОР.

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна HTML-верстка

    $20

    Нужна качественная верстка макета http://www.weblancer.net/users/GrDD/portfolio/499950.html#item Статика по ширине. Резина по высоте. Кросс Чисты и понятный код В макете будут скрипты на ajax вам их устанавливать не нужно Ваша задача просто верстка HTML .

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать HTML верстку для одностраничного сайта

    Что есть: сайт Alekseypanko.ru. Маленький, одностраничный. В виде картинки sitemap. Задача: Перевести все это дело в нормальный, удобоваримый HTML. С сохранением расположения всех элементов на своих местах. То есть, каким видите сайт сейчас, таким на вид ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад