Требуется верстка сайта

Есть готовый дизайн интернет-магазина, исходники PSD. Нужно порезать, сверстать (кроссбраузерно, валидно) и сделать шаблон для Magento.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Кроссбраузерная, резиновая, CSS стили отдельно.
Объем работы 1 главная + штук 10 внутренних, отличающихся контентом (мало отличающимся:))
От вас сроки и цена.....рассматривать буду только адекватных людей, так как это будет не единственный заказ на верстку от меня.
Убедительная просьба писать только ЗДЕСЬ....то что в аське и в личке буду игнорировать!!!
Во вложение главная страница.
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