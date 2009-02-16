Требуется верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт35 заявок396 просмотров
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Требования:

Кроссбраузерная, резиновая, CSS стили отдельно.

Объем работы 1 главная + штук 10 внутренних, отличающихся контентом (мало отличающимся:))

От вас сроки и цена.....рассматривать буду только адекватных людей, так как это будет не единственный заказ на верстку от меня.

Убедительная просьба писать только ЗДЕСЬ....то что в аське и в личке буду игнорировать!!!

Во вложение главная страница.

Верстка сайта
15 лет назад
mc-cash
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
serg-smirnoff
Два 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
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13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$5
1 день
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