Требуется верстка сайта

Требования:

Кроссбраузерная, резиновая, CSS стили отдельно.

Объем работы 1 главная + штук 10 внутренних, отличающихся контентом (мало отличающимся:))

От вас сроки и цена.....рассматривать буду только адекватных людей, так как это будет не единственный заказ на верстку от меня.

Убедительная просьба писать только ЗДЕСЬ....то что в аське и в личке буду игнорировать!!!

Во вложение главная страница.