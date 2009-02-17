Верстка из формата PSD в HTML (+CSS)

Необходимо сверстать 11 PSD шаблонов в HTML код, с использованием CSS (или без оного, если есть возможность).

Скриншот главной страницы привожу в аттаче.

Главные требования:

1. Уложится в срок - до пятницы текущей недели (возможно срок будет продлен, или же сокращен).

Оплата только в WebMoney

Бюджет очень ограничен. Платим не больше 30Wmz, за скорость (если сделаете до среды) добавляем не более 15Wmz

БЕЗ предоплаты. Курс 1Wmz=34р.

Для связи, лучше использовать e-mail: [email protected]