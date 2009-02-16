Интеграция дизайна в HostCMS

1. Нужно сверстать страничку в HTML так, чтобы она раскрывалась на всех мониторах одинаково вне зависимости от разрешения, диагонали и броузера !!! 2. Страничка должна раскрываться полностью на всю площадь монитора вне зависимости от его диагонали, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется интегрировать дизайн в HostCMS. Бюджет 2500 руб.
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