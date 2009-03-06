Сверстать (переверстать) страничку.

1. Нужно сверстать страничку в HTML так, чтобы она раскрывалась на всех мониторах одинаково вне

зависимости от разрешения, диагонали и броузера !!!

2. Страничка должна раскрываться полностью на всю площадь монитора вне

зависимости от его диагонали, броузера и разрешения.

3. Из броузеров интересуют три основные, остальные как получится.

Сверстанную страничку и ТЗ вышлю.

ЗЫ: Если этого не можете, то лучше не изводите ни свое ни мое время.

Варианты я сделал как умел - не прокатят. Я заплачу только за такую верстку, о которой я написал выше.