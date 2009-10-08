gestep

Максим Макс gestep

 
39 летУкраина/Житомир
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Онлайн-бронирование - покупка авиабилетов

    Нужно разработать сайт on-line покупки авиабилетов по подобию tickets.ua/ Вот тут описан весь процесс взаимодействием с сервером для покупки support.travelport.com/we... PHP, MySQL, JavaScript дизайн web 2.0 предпочтение белоголубые тона требования к сайту: - мультиязычный (в админке задаются языки) - ...

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заверстать меню

    собственно есть сайт http://www.budayskiy-dvorik.ru/ в нем есть меню верхнее .... но его надо переделать. переверстать .... что должно быть http://clip2net.com/s/294Ug кто готов сделать, и за сколько денег, оплата по факту.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Shopcms

    Друзья есть вот такая страничка http://www.100dverey.kiev.ua/index.php?productID=791 при выборе дополнительных элементов комплекта отображается стоимость комплекта, в нем цена с запятой, а простая цена без запятой. Нужно сделать простую цену такую как в стоимости комплекта. Вид имеет она ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копия модуля спецпредложения shop script

    У меня есть на сайте модуль на http://www.100dverey.kiev.ua/ под названием Лидеры продаж в левом меню, надо сделать копию его же только под названием скидки.... суть модуля как модуль спецпредложения. в админке добавляешь товар и он выводится ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад