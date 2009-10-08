Нужно разработать сайт on-line покупки авиабилетов по подобию tickets.ua/ Вот тут описан весь процесс взаимодействием с сервером для покупки support.travelport.com/we... PHP, MySQL, JavaScript дизайн web 2.0 предпочтение белоголубые тона требования к сайту: - мультиязычный (в админке задаются языки) - ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
собственно есть сайт http://www.budayskiy-dvorik.ru/ в нем есть меню верхнее .... но его надо переделать. переверстать .... что должно быть http://clip2net.com/s/294Ug кто готов сделать, и за сколько денег, оплата по факту.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Друзья есть вот такая страничка http://www.100dverey.kiev.ua/index.php?productID=791 при выборе дополнительных элементов комплекта отображается стоимость комплекта, в нем цена с запятой, а простая цена без запятой. Нужно сделать простую цену такую как в стоимости комплекта. Вид имеет она ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
У меня есть на сайте модуль на http://www.100dverey.kiev.ua/ под названием Лидеры продаж в левом меню, надо сделать копию его же только под названием скидки.... суть модуля как модуль спецпредложения. в админке добавляешь товар и он выводится ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сделать сайт на флэше для игрушек дизайн уже есть (не флеш), нужен только функционал сколько будет стоить, тз тоже будет!Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Есть сверстанная страничка, нужно сделать шаблон !Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад