Онлайн-бронирование - покупка авиабилетов

Здравствуйте! Нужна легкая админ панель для сайта. Выполнить на PHP + HTML Просто выводить нужные пункты. ТЗ в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать сайт on-line покупки авиабилетов по подобию tickets.ua/
Вот тут описан весь процесс взаимодействием с сервером для покупки support.travelport.com/we...
PHP, MySQL, JavaScript дизайн web 2.0 предпочтение белоголубые тона
требования к сайту:
- мультиязычный (в админке задаются языки)
- мультивалютный (выбор оплат валют в админке задаются)
- удобный поиск – юзабилити пользователя – вид типа tickets.ua/
- статусы заказов (бронировка, ожидание оплаты, оплаче, выполнен, отменен)
- отдельно статус оплаты (в ожидании, оплачен, отказан)
- вести базу клиентов – с возможной рассылкой последующей (запоминать язык пользователя)
- оплата – несколько способов (подключаемость шлюзов)
страницы сайта:
- поиск перелета (пошаговый визард: поиск, бронировка, оплата, подтверждение)
- страницы со статьями
- контакты + обратная связь и описание компании
- FAQ
Выкуп авиабилетов.
1. Поиск подходящего рейса на сайте.
2. Бронирование в системе Galileo
Бронь действует до 12 часов до отправки рейса выкуп возможен в любой момент, не познее указанного срока.
3. Отправка email агенту aviaлиги, содержащую:
# бронировки в системе Galileo (он будет уникальным для каждого билета)
Примечание (если есть)
4. Агент выписывает счет и отправляет нам обратным email
5. Оплата счета (Безналичный расчет или Наличными на Расчетный счет)
Оплата происходит в день выписки. (при преодолении 5к в месяц выписывают авансом)
Возможно работа под депозит.
6. Отправка референса на email агента
7. На их стороне ждут подтверждения перевода
8. Выкуп билета авиалигой и отправка его нам на email
9. Делаем forward клиенту
от вас нужны сроки, стоимость...
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