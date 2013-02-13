Онлайн-бронирование - покупка авиабилетов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки162 просмотра
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Нужно разработать сайт on-line покупки авиабилетов по подобию tickets.ua/

Вот тут описан весь процесс взаимодействием с сервером для покупки support.travelport.com/we...

PHP, MySQL, JavaScript дизайн web 2.0 предпочтение белоголубые тона

требования к сайту:

- мультиязычный (в админке задаются языки)

- мультивалютный (выбор оплат валют в админке задаются)

- удобный поиск – юзабилити пользователя – вид типа tickets.ua/

- статусы заказов (бронировка, ожидание оплаты, оплаче, выполнен, отменен)

- отдельно статус оплаты (в ожидании, оплачен, отказан)

- вести базу клиентов – с возможной рассылкой последующей (запоминать язык пользователя)

- оплата – несколько способов (подключаемость шлюзов)

страницы сайта:

- поиск перелета (пошаговый визард: поиск, бронировка, оплата, подтверждение)

- страницы со статьями

- контакты + обратная связь и описание компании

- FAQ

Выкуп авиабилетов.

1. Поиск подходящего рейса на сайте.

2. Бронирование в системе Galileo

Бронь действует до 12 часов до отправки рейса выкуп возможен в любой момент, не познее указанного срока.

3. Отправка email агенту aviaлиги, содержащую:

# бронировки в системе Galileo (он будет уникальным для каждого билета)

Примечание (если есть)

4. Агент выписывает счет и отправляет нам обратным email

5. Оплата счета (Безналичный расчет или Наличными на Расчетный счет)

Оплата происходит в день выписки. (при преодолении 5к в месяц выписывают авансом)

Возможно работа под депозит.

6. Отправка референса на email агента

7. На их стороне ждут подтверждения перевода

8. Выкуп билета авиалигой и отправка его нам на email

9. Делаем forward клиенту

от вас нужны сроки, стоимость...

11 лет назад
gestep
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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