Доработка интернет-магазина автозапчастей

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка167 просмотров
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Интересует переделка Biturbo.by под Partmaster.by или копия последнего + разработка дизайна. Рассматриваются предложения специалистов с опытом.

11 лет назад
AvtoScout
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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