Приложение для социальных сетей

Доброе утро, дорогие фрилансеры.

Интересует создание приложения для социальных сетей. Первостепенно вконтакте, по возможности адаптировать его под фейсбук и одноклассников. ТЗ в приложенном файле. Если будут вопросы - в личку. Заявки оставляйте с примерами выполненных работ, либо обоснуйте почему вы подходите для этого, хоть и не сложного, задания. Указывайте приблизительное время, за которое сможете выполнить его.