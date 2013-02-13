Небольшие правки на сайте. Сайт написан на Парсере

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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На главной странице сайта http://www.tvstm.ru/ необходимо перенести блок спец предложения в левую колонку сайта на место поставщиков, а самих поставщиков необходимо убрать. Спец предложения должны выводиться по 4-5 шт. а не по 2 шт. как сейчас. Также нужно сделать новый раздел "Публикации" в главном меню сайта в этом разделе в дальнейшем будут размещаться статьи.

11 лет назад
Vixen84
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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