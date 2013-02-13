Небольшие правки на сайте. Сайт написан на Парсере

На главной странице сайта http://www.tvstm.ru/ необходимо перенести блок спец предложения в левую колонку сайта на место поставщиков, а самих поставщиков необходимо убрать. Спец предложения должны выводиться по 4-5 шт. а не по 2 шт. как сейчас. Также нужно сделать новый раздел "Публикации" в главном меню сайта в этом разделе в дальнейшем будут размещаться статьи.