Парсинг сайтов для поиска товара менеджером

ТЗ на создание парсинга с сайтов

Назначение: 1)Для быстрого оперативного поиска автозапчастей на сайтах поставщиков, 2)для наполнения БД автозапчастей

Использование: менеджеры по продажам, по закупкам

Внешний вид: программы html или другой понятный менеджарам для выбора поставщиков.

Должна быть возможность вывода/сохранения данных в виде таблиц

Скорость завершения формирования отчета найденного – не более 5 минут при скорости интернета не хуже 5 Мб/с.

Задача: Необходимо по коду товара вытянуть цену и описание с различных сайтов, в некоторых сайтах требуется авторизация. Пароли входа есть. Желательно иметь редактируемый набор сайтов (возможны частые изменения перечня или исключения сайтов) или вытягивать данные из поисковиков, затем с найденных сайтов. Желателен также не только поиск полного соответствия, но и с небольшими изменениями (если в начале цифрового кода добавлены буквы, пробел или дефис между цифрами. Например, ВО 0 450 904 150, вместо 0450904150).То есть хочется, что бы из массива информации состоящего из какого-то количества таблиц, при запросе одного номера выводило максимально похожее совпадение.

Оплата поэтапно.Срок выполнения 2 недели в порядке поданого перечня поставщиков (начиная от наиболее значимых, к менее значимым).

Перечень сайтов: