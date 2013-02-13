Парсинг сайтов для поиска товара менеджером

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки163 просмотра
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ТЗ на создание парсинга с сайтов

Назначение: 1)Для быстрого оперативного поиска автозапчастей на сайтах поставщиков, 2)для наполнения БД автозапчастей

Использование: менеджеры по продажам, по закупкам

Внешний вид: программы html или другой понятный менеджарам для выбора поставщиков.

Должна быть возможность вывода/сохранения данных в виде таблиц

Скорость завершения формирования отчета найденного – не более 5 минут при скорости интернета не хуже 5 Мб/с.

Задача: Необходимо по коду товара вытянуть цену и описание с различных сайтов, в некоторых сайтах требуется авторизация. Пароли входа есть. Желательно иметь редактируемый набор сайтов (возможны частые изменения перечня или исключения сайтов) или вытягивать данные из поисковиков, затем с найденных сайтов. Желателен также не только поиск полного соответствия, но и с небольшими изменениями (если в начале цифрового кода добавлены буквы, пробел или дефис между цифрами. Например, ВО 0 450 904 150, вместо 0450904150).То есть хочется, что бы из массива информации состоящего из какого-то количества таблиц, при запросе одного номера выводило максимально похожее совпадение.

Оплата поэтапно.Срок выполнения 2 недели в порядке поданого перечня поставщиков (начиная от наиболее значимых, к менее значимым).

Перечень сайтов:

11 лет назад
autocityukr
Дмитрий 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
3she1on
Ыввыав 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)
11 лет назад
$300
14 дней
Сначала достаточно вменяемый человек. Обговорили задание, договорились о сроках и стоимости, пожали руки. И человек просто пропал. Ждали когда подойдет срок исполнения. Из-за этого потеряли время около 3 недель. Хорошо, что предоплату не попросил. Не советую даже начинать переговоры. П.С. Стас, я уберу отзыв если сделаешь парсер.
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$450
10 дней
Исполнитель-фрилансер работает по предоплате. Получил предоплату в размере 43% от оговоренной суммы, приступил к работе, как обещалось 10 дней , а после ДВАЖДЫ НЕОБОСНОВАННО СОРВАЛ СРОКИ !!!!!!!!!!!, через месяц работу сделал на 10%, а после и вовсе пропал, на звонки и письма не отвечает. НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ ОБРАЩАТЬСЯ К НЕМУ !!!!!!!! БОРИСОВ СТАС - КИДАЛОВО !!!!!!!!!!!!! П.С. Стас, мы уберем отзыв, если ты доделаешь работу. На это у тебя в соответствии с п.4 - 10 дней.
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