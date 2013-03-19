Wordpress - корректировки

$40
Веб-программированиеЗавершен3 заявки186 просмотров
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По сайту www_nedorogo_kz

1. В разделе блог, когда входим на саму статью правый блок исчезает, нужно, чтобы он был

По сайту www_sajency_kz

1. Картинки в каталоге мутные, неправильно формируется миниатюра

http://easycaptures.com/fs/uploaded/516/5928553567.jpg

2. В категориях не отображаются картинки и не загружаются

http://easycaptures.com/fs/uploaded/516/7644678420.png

используется плагин wp-shop

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin

WordPress
11 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
game_Racer
Роман 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Отлично выполнил задачи, рекомендую!
Самый вменяемый заказчик. За рамки ТЗ не выходит, а если выходит - оплачивает. Лишних вопросов не задает.
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