Wordpress - корректировки

По сайту www_nedorogo_kz

1. В разделе блог, когда входим на саму статью правый блок исчезает, нужно, чтобы он был

По сайту www_sajency_kz

1. Картинки в каталоге мутные, неправильно формируется миниатюра

http://easycaptures.com/fs/uploaded/516/5928553567.jpg

2. В категориях не отображаются картинки и не загружаются

http://easycaptures.com/fs/uploaded/516/7644678420.png

используется плагин wp-shop

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin