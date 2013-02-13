Интернет-магазин joomla 2.5+virtuemart

$300
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки185 просмотров
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Есть задача по программированию интернет-магазина на joomla 2.5+virtuemart

Сейчас сверстано и посажено на шаблон.

Нужно в соответствии с ТЗ сделать каталог+корзину.

Ссылка для скачивания ТЗ http://sd.reborn.ru/download.php?fid=0648962aeb099662572bb76e2dbf924f

Сроки сжатые, чем меньше тем лучше.

JoomlaVirtuemart
11 лет назад
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
haos_keeper
Стас 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад
$300
3 дня
За 7 лет работы не раз сталкивался с патологическими "обещалкиными", но в этот раз, человек, зная что срочная задача, всячески тянул время: то архив не закачивается, то интернет сломался. Очень некорректное поведение. В результате мало того, что не сделал, так еще и остальное доломал. Про срыв сроков и мои убытки я уж и не говорю, желаю исполнителю всяческих "успехов".
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