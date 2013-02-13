Интернет-магазин joomla 2.5+virtuemart

За 7 лет работы не раз сталкивался с патологическими "обещалкиными", но в этот раз, человек, зная что срочная задача, всячески тянул время: то архив не закачивается, то интернет сломался. Очень некорректное поведение. В результате мало того, что не сделал, так еще и остальное доломал. Про срыв сроков и мои убытки я уж и не говорю, желаю исполнителю всяческих "успехов".