Здравствуйте. http://pogoda.yandex.ru видите внизу однорукого бандита с погодой, вот собственно ее и нужно скопировать. только нужно чтобы она работала без рычага c задержкой на 2-3 секунды и под сверстанный* дизайн который предоставлю исполнителю. Оплата Wmz. Напишите адекватную цену пожалуйста.
Игра для соцсетей ВКонтакте, Майл.ру и т.д. Iframe
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать браузерную игру. Также установить эту игру на мой сервер и связать регистрацию с СоцСетями, после адаптировать её к СоцСетям.
Ищу только "готовым комплектом": серверную часть, дизайн, графику приложения, и т.д.
Желательна дальнейшая поддержка проекта (исправление ошибок само собой).
Сроки: от 1-2 месяца, начинать надо в этом месяце.
Цена: от 40.000 руб. по приведённому примеру или до 60.000 руб. с моим небольшим дополнением.
Оплата: и по факту (!) на ваш счёт . Есть Скрил и Пайпал. Електронных валют нет.
Графика: чисто и аккуратно.
Пример того, что похоже: vk.com/app2433851_39130384 – Ознакомтесь пожалуста. прежде чем добавлять свою заявку!
Это просто в какой тематике моя игра. Мне нужен "тот же смысл", но сразу с магазином-аукционом (есть готовый собственный скрипт на ПХП), далее добавка других опций. ТЗ "утрясаестя" с исполнителем.
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