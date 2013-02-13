Игра для соцсетей ВКонтакте, Майл.ру и т.д. Iframe

Нужно разработать браузерную игру. Также установить эту игру на мой сервер и связать регистрацию с СоцСетями, после адаптировать её к СоцСетям.

Ищу только "готовым комплектом": серверную часть, дизайн, графику приложения, и т.д.

Желательна дальнейшая поддержка проекта (исправление ошибок само собой).

Сроки: от 1-2 месяца, начинать надо в этом месяце.

Цена: от 40.000 руб. по приведённому примеру или до 60.000 руб. с моим небольшим дополнением.

Оплата: и по факту (!) на ваш счёт . Есть Скрил и Пайпал. Електронных валют нет.

Графика: чисто и аккуратно.

Пример того, что похоже: vk.com/app2433851_39130384 – Ознакомтесь пожалуста. прежде чем добавлять свою заявку!

Это просто в какой тематике моя игра. Мне нужен "тот же смысл", но сразу с магазином-аукционом (есть готовый собственный скрипт на ПХП), далее добавка других опций. ТЗ "утрясаестя" с исполнителем.