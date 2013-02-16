Вылечить сайт (сайты) от вирусов. Joomla

1. Настроить правильно редирект на страницу ошибки. Гугл приндексировал дорвейные страницы (уже удаленны) на сайте и пошел трафик с 200 ОК. Надо настроить по маске и отдать им 404.

Стандартно, типа

RewriteRule ^?do=(.*)$ http://site.ru/404.php [R]

не помогает - сразу ошибка 500

2. Проверить сайт на вирусы и шеллы. Shell есть точно, собственными силами найти не получается. Fls.php не чего не находит. Ай-болитом - на хостинге по SSH проверить не удалось - видимо из -за сборки php-cgi

Сайт на хостинге JINO. Joomla 2.5.9

Установленные расширения: JCE, sh404Sef, aiContactSafe

http://www.hmwedding.ru/

Ваши предложения?

На этом же хостинге еще несколько сайтов - также возможно потребуется какие то действия.