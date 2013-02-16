Вылечить сайт (сайты) от вирусов. Joomla

Веб-программированиеЗавершен5 заявок258 просмотров
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1. Настроить правильно редирект на страницу ошибки. Гугл приндексировал дорвейные страницы (уже удаленны) на сайте и пошел трафик с 200 ОК. Надо настроить по маске и отдать им 404.

Стандартно, типа

RewriteRule ^?do=(.*)$ http://site.ru/404.php [R]

не помогает - сразу ошибка 500

2. Проверить сайт на вирусы и шеллы. Shell есть точно, собственными силами найти не получается. Fls.php не чего не находит. Ай-болитом - на хостинге по SSH проверить не удалось - видимо из -за сборки php-cgi

Сайт на хостинге JINO. Joomla 2.5.9

Установленные расширения: JCE, sh404Sef, aiContactSafe

http://www.hmwedding.ru/

Ваши предложения?

На этом же хостинге еще несколько сайтов - также возможно потребуется какие то действия.

Joomla
11 лет назад
In-TAME
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
igor_anat
Игорь 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Очень рекомендую Игоря. Только позитивные эмоции и положительный результат от работы с ним. Я почти месяц мучился с вирусами а атаками на сайты. Игорь за сутки вычистил весь хостинг, нашел некоторые дыры и причины проникновения "зловредов". Настроил необходимые , редиректы, файлы .htaccess, дал не мало дельных советов по настройке безопасности сайтов. Постоянно на связи - практически и днем и ночью. Игорь спасибо! Будут доставать "зловреды" - буду обязательно обращаться к Вам.
Хороший заказчик. Работать приятно, человек расположен к общению. Четкая постановка ТЗ. Благодарю за интересную работу.
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