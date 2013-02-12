Мобильная версия для очень простого сайта

Нужна мобильная версия (подчеркиваю, что мобильная версия, а не приложение) для простенького сайта.

Есть понимания как всё должно выглядеть. Материал для наполнения тоже имеется.

На сайте будет несколько разделов:

- ВИДЕО

- КАТАЛОГ САМОЛЁТОВ

- ОСТАВИТЬ ОНЛАЙН ЗАЯВКУ

- РЕГИСТРАЦИЯ САМОЛЁТА

- ПИТАНИЕ НА БОРТУ

Информацию для заполнения нужно будет брать с сайта :VELVETAVIA.COM

Чтобы понять, что должно получиться, можете зайти на сайт http://www.virgin-atlantic.com с мобильного.

Бюджет жесткий. Если не устраивает, то не подавайте заявку.