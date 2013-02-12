Yii - Создать сайт про недвижимость

Есть сайт с установленной темой Wordpress Article-directory. Также установлен плагин My Category Order. Проблема: Не работает сортировка подрубрик. Рубрики нормально сортируются плагином, а вот подрубрики не хотят. Нужно поправить программный код. Кто уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуеться создать простой сайт для управления аренды/продажи недвижимости
Где каждый зарегистрированный пользователь может быть сам агентом и добавлять свою недвижимость.
С помощью Yii/bootstrap фреймворка
Устанавливаться будет на Debian/Nginx/PHP связку
Укажите стоимость и сроки выполения с примерами работ в предложении
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