Yii - Создать сайт про недвижимость

Требуеться создать простой сайт для управления аренды/продажи недвижимости

Где каждый зарегистрированный пользователь может быть сам агентом и добавлять свою недвижимость.

С помощью Yii/bootstrap фреймворка

Устанавливаться будет на Debian/Nginx/PHP связку

Укажите стоимость и сроки выполения с примерами работ в предложении