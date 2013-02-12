Верстка и натяжка дизайна на движок DLE

Здравствуйте Нужно 3 простых сайта на bootstrap с использованием платных или бесплатных тем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно сменить дизайн для сайта, написанного на DLE. Это новостной портал, у сайта помимо стандартных модулей есть написанные дополнительные. Стоит задача отверстать новый дизайн, и посадить его на этот доработанный движок. Дизайн пока не утвержден, но его бета версию можно увидеть в атачи. Сам по себе дизайн отличается только цветом, логотипом и стилям шрифта, а расположение блоков и их логика работы остается прежняя.
Жду от вас ответы на вопросы:
1) Срок работы?
2) Стоимость работы?
3) Порядок расчета?
4) Способы оплаты?
5) В случаи если потребуется доработка модулей, вы сможете взяться за эту работу (соответственно за отдельную плату)?
6) Готовы ли вы идти до конца, т.е. исправлять все наши выявленные недочеты, даже если вам будет казаться что они «незначительны»?
7) Продемонстрируйте 2-3 работы, созданные вами на этом движке.
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