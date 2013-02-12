Натянуть сверстанный дизайн на Prestashop

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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Здравствуйте, сверстали макет, теперь ищем исполнителя кто за адекватную сумму "натянет" этот дизайн на движок prestashop.

Сделать это надо отдельной темой, чтобы в случае чего можно было просто вернуться к текущей теме. ну и чтобы не прерывать работу сайта.

ждем Ваших предложений со сроками и ценами.

Prestashop
11 лет назад
pogozhev
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад